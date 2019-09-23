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23 Eylül 2019 Pazartesi 13:02:23 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:41:58

'Niye böyle bir şey yaptınız?'

Yerel seçimler öncesi hükümetin gizlice IMF ile görüşme yapıldığı iftiralarını ortaya atan CHP, İYİ Parti’yi de yanına alıp, Ankara Hilton Otel'de IMF ile gizli bir görüşme gerçekleştirmiş. CHP’nin seçim öncesi yaptığı açıklamaları hatırlatan 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, “CHP muhalefette iken bile IMF ile görüşüyor. Bu toplantı açıklamaya muhtaçtır” dedi.

TM Dijital Haber Merkezi

Sosyal demokrat ve sol gelenekten gelen siyasi anlayışının IMF ile taban tabana zıt bir siyasette olması gerektiğini söyleyen Sadi Özdemir, CHP’ye “Muhalefette iken bile görüşüyorsa, ne denilebilir?” sözleriyle tepki gösterdi. Bir görüşme yapılacaksa bunun açık olması gerektiğini dile getiren Özdemir, “Görüştük ama niye görüştük?” sorunun cevap beklediğini dile getirdi.

“TÜRKİYE’NİN IMF’YE GİTMESİ LAZIM DİYORLARDI…”

Bir yıllık süreçte CHP’nin yaptığı “Kurlar şuraya gidecek. Türkiye bu borçları ödeyemez. Cari açığı var. Türkiye’nin IMF’ye gitmesi lazım… İktidardan biri IMF ile gizlice görüşmüş, seçimden sonra açıklayacaklarmış” beyanatlarını hatırlatan Özdemir, o dönemde bunun olmayacağını söylediklerini hatırlattı. Türkiye’nin iç piyasasının daraldığını ama IMF’ye gitmesinin gerekmediğini söyleyen Özdemir, “Türkiye hiçbir zaman borcunu ödeyemez duruma düşmedi, IMF olmadan da istediği krediyi bulabilir” dedi.

“NİYE BÖYLE BİR GÖRÜŞME YAPTINIZ?”

“Türkiye, Arjantin gibi ‘Borcu ödeyemiyorum ne haliniz varsa görün’ demedi, Yunanistan gibi Almanya’ya sığınmadı” diyen Özdemir, “Bu iktidar döneminde IMF’ye tüm borç ödendi, bizim bir bankamız dünyanın herhangi bir yerinde tahvil ihraç etmek istediğinde her söylenen miktarın iki katı talep geliyor” ifadelerini kullandı. Bu yapılan işi muhalefetin bir tuhaf sözleşmesi olarak gördüğünü söyleyen Özdemir, ‘Bunun ciddi şekilde açıklanması lazım. Niye böyle bir görüşme yaptınız?” sorusunu CHP’ye yöneltti.

“CHP, IMF’YE Mİ DANIŞIYOR?”

CHP’nin IMF buluşmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler görüşmelerinin yapıldığı New York’ta tepki vermişti. CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinden önce sık sık iktidarın IMF ile anlaşacağını ileri sürdüğünü anımsatan Çelik, yaptığı açıklamada, "Burada enteresan olan şu; her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. CHP'nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine IMF yetkilileri mi danışmanlık yapıyor, CHP'liler mi IMF'ye danışmanlık yapıyor? " yorumlarına yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bunlar bir gün iktidara gelirse ilk yapacakları iş Türkiye'yi IMF'ye teslim etmek olur” sözlerini hatırlatan Çelik, “O tespitin de ne kadar doğru olduğu görülmüş oluyor." ifadelerinde bulundu.

 

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